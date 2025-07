Lamine Yamal avec une influenceuse française, la révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Décidemment, les vacances de Lamine Yamal ne passent pas inaperçues et visiblement, la star du FC Barcelone est bien accompagnée. Ces derniers jours, l'Espagnol avait fait les gros titres de la presse ibérique suite à ses prétendues liaisons avec Fati Vazquez et Claudia Bavel. Et voilà que cette fois, on parle de Yamal avec une influenceuse française.

Pas de Coupe du monde des clubs pour le FC Barcelone, ce qui a donné la possibilité aux joueurs blaugrana de profiter de vacances bien méritées. Et voilà qu'en cette intersaison, le moindre fait et geste de Lamine Yamal est épié. Ayant les caméras braquées sur lui, la star du Barça fait d'ailleurs beaucoup de bruit dans la presse. En effet, alors qu'on a prêté à Yamal, qui a encore 17 ans, des liaisons avec deux femmes plus âgées que lui, ça ne s'arrêterait pas là...

Yamal en vacances à Marbella Cette fois, c'est Aqababe qui a fait certaines révélations à propos des vacances de Lamine Yamal. Sur ses réseaux sociaux, il a ainsi diffusé une vidéo de la star du FC Barcelone au Nao Pool Club Marbella. Et il a ensuite été précisé que Yamal était accompagné d'une influenceuse française prénommée Tiffany. « Supprime t’es sérieux tu me crame comme ça ? », a-t-elle d'ailleurs posté en réponse à Aqababe.