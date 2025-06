Luis Enrique - Messi : L’hallucination à l’étranger !

Ce dimanche, à 18h, le PSG affronte l’Inter Miami en huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre particulière pour Lionel Messi qui va retrouver le club de la capitale, où il a joué de 2021 à 2023, mais aussi Luis Enrique, son ancien entraîneur au FC Barcelone. Des retrouvailles en marge desquelles le technicien espagnol a fait part de ses souvenirs concernant son expérience aux côtés de Messi qui l’a fait halluciner en Catalogne.

Avant ce PSG-Inter Miami, Lionel Messi est au coeur de toutes les discussions. En conférence de presse, rapporté par L’Equipe, Luis Enrique a lui été interrogé sur ses souvenirs de l’Argentin, qu’il a entraîné au FC Barcelone . « J'ai connu Messi à son meilleur niveau, ça a duré 10-15 ans, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, c'est mon avis. On a vu sa longévité, en jouant tous les 3 jours. J'ai pu tout gagner au Barça comme entraîneur avec lui, j'en ai profité pendant mes trois ans là-bas et les 200 entraînements que j'ai pu diriger. J'ai vu qu'il était d'une autre espère, sa mobilité, sa capacité à contrôler. Il rend facile ce que personne n'arrive à faire, ça a été une expérience passionnante, nous gardons tous un grand souvenir de cela. J'ai pris un énorme plaisir », a répondu Luis Enrique .

« Émotionnellement ce sera un match très spécial pour moi »

Outre Lionel Messi, Luis Enrique va également retrouver Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez et Javier Mascherano. Forcément, ça va être particulier pour l’entraîneur du PSG : « Émotionnellement ce sera un match très spécial pour moi, je suis ravi de revoir ces joueurs, qui sont plus que des joueurs ce sont des amis. Ce sera spécial avant et après le match. Mais on est professionnels, c'est important de rester concentrés et de bien préparer le match. Mais émotionnellement, bien sûr, ce sera différent ».