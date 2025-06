Mercato - PSG : Le Qatar fait passer un ordre pour Lionel Messi !

Lionel Messi sera donc resté deux saisons sous le maillot du PSG. Arrivé en 2021 en provenance du FC Barcelone, l'Argentin sera reparti en 2023, arrivé au terme de son contrat. Mais voilà qu'initialement, cela aurait dû se passer différemment. En effet, il a longtemps été question d'une prolongation de Messi, ce qui était d'ailleurs une demande venue tout droit du Qatar.

Si Lionel Messi est parti libre du PSG en 2023, un autre scénario aurait pu se produire. En effet, comme le rappelle Sport, le club de la capitale souhaitait initialement prolonger le contrat de l'Argentin. Luis Campos avait d'ailleurs fait part de cette envie lors d'une réunion avec Jorge Messi , père et agent de Lionel Messi . Et c'est à cette occasion que le conseiller sportif aurait été très clair : cette prolongation était une priorité de l'émir du Qatar. Le média ibérique parle même d'un ordre venu tout droit de Doha.

La réponse qui ne passe pas

Malgré cela, Lionel Messi n'a pas prolongé au PSG. Comment en est-on alors arrivé à cette issue ? Lors de la réunion avec Luis Campos, Jorge Messi aurait choisi la prudence pour sa réponse. Ayant apprécié la proposition, le père et agent de l'Argentin aurait demandé du temps afin notamment d'y voir plus clair sur le projet sportif du PSG. Une réponse qui n'aurait clairement pas été bien accueillie par le club de la capitale et c'est à partir de ce moment que la direction parisienne aurait commencé à changer d'attitude avec Messi. Le début de la fin qui aboutira donc quelques mois plus tard à une séparation des deux parties sans prolongation de contrat.