PSG : Transfert à 13M€, le coup que personne n'a vu venir !

Alors que le PSG aurait fait du recrutement d’un défenseur axial droit sa priorité, l’arrivée d’un central gaucher ne serait pas à exclure. Le club de la capitale aurait certains noms sur sa liste, dont celui de Diogo Leite, qui évolue à l’Union Berlin. Il pourrait quitter la Bundesliga contre un chèque de 13M€, mais attention, plusieurs formations l’ont dans leur viseur.

Depuis plusieurs semaines, le PSG avance sur son mercato. Luis Campos s’active pour offrir des renforts à Luis Enrique et en particulier un défenseur central droitier. En effet, c’est le principal besoin du club de la capitale, qui n’a pour le moment que Marquinhos comme spécialiste du poste, d’autant plus que Milan Skriniar est plus que jamais sur le départ, car Fenerbahçe souhaiterait le conserver.