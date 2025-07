Lamine Yamal : La punchline lâchée par le fils de Cristiano Ronaldo !

Invité sur la chaîne Twitch du streamer Rakai, Cristiano Jr, le fils de Cristiano Ronaldo, a commenté la hype autour de Lamine Yamal. Sans détour, le jeune garçon a rappelé que le prodige espagnol du Barça n’a, pour l’instant, encore rien gagné, même s’il impressionne par son talent précoce.

Interrogé par le streamer sur la supériorité potentielle de Lamine Yamal face à Cristiano Ronaldo , Cristiano Jr a lâché une réponse franche, sans détour : « Lamine Yamal est meilleur maintenant, ok, mais il n’a rien gagné encore. »

Lamine Yamal va-t-il rattraper Ronaldo ?

Si le talent du jeune ailier du Barça est reconnu de tous, il reste encore du chemin à parcourir pour égaler, et surtout surpasser, le palmarès de Cristiano Ronaldo. À seulement 18 ans, Lamine Yamal impressionne déjà par sa maturité et ses performances sur le terrain. Mais pour convaincre pleinement Cristiano Jr, il devra désormais briller dans les grands rendez-vous et soulever des trophées majeurs.