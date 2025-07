Au cœur du scandale, il balance sur les soirées de Yamal

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fête d’anniversaire de Lamine Yamal continue de faire polémique en Espagne. Le jeune prodige du FC Barcelone aurait engagé des hommes de petite taille pour animer la soirée, un choix qui provoque un tollé. Tandis qu’une association a annoncé vouloir porter plainte, l’un des participants à la soirée a tenu à réagir publiquement.

« L’ADEE condamne et dénonce publiquement l’embauche de personnes atteintes de nanisme dans le cadre du divertissement organisé lors de la récente fête des 18 ans du footballeur Lamine Yamal et entreprendra des actions légales et sociales pour sauvegarder la dignité des personnes handicapées », a dénoncé, ce dimanche, l’association dans un communiqué ferme.

« Lamine m'a très bien accueilli »

Face à la polémique, l’un des participants à la soirée a tenu à rétablir certaines vérités. Pour lui, il n’y a eu aucun débordement, ni acte dégradant de la part de Yamal. « Lamine m'a très bien accueilli. Il n'y a eu aucun incident… bien au contraire. On a dansé, distribué des shots, on s'est amusés, fait de la magie… il y avait une grande variété de divertissements. On n'est pas des animaux de cirque ; on a des limites bien définies. Pourquoi ne puis-je pas être artiste simplement à cause de ma condition physique ? » a-t-il confié dans des propos rapportés par Rac 1. Durant cette soirée, 200 invités étaient notamment présents. Le joueur du FC Barcelone aurait été gâté, notamment avec une chaîne avec ses initiales, d’une valeur de 400 000€.