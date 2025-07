Lamine Yamal et les femmes, les folles révélations sur son anniversaire !

C’est ce 13 juillet que Lamine Yamal célébrait ses 18 ans. Pour l’occasion, le phénomène du FC Barcelone a organisé une fête qui a d’ailleurs fait beaucoup de bruit de l’autre côté des Pyrénées. Alors qu’une polémique impliquant des personnes de petite taille a éclaté, voilà que des propos d’une mannequin vient ajouter un peu plus d’huile sur le feu pour cette soirée de Yamal.

« Ils nous ont proposé entre 10 000€ et 20 000€ pour y aller »

Parmi les personnes invitées à l’anniversaire de Lamine Yamal, on retrouvait de nombreuses femmes. Et voilà que Claudia Calvo, mannequin et contactée pour venir à cette fête, a fait certaines révélations. « On m’a proposé d’aller à l’anniversaire de Lamine Yamal. Ils nous ont proposé entre 10 000€ et 20 000€ pour y aller », a-t-elle tout d’abord lâché pour Tarde AR.