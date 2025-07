Le pote de Lamine Yamal sort du silence après la polémique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'année dernière, Nico Williams agite le marché des transferts. Finalement le jeune Espagnol était annoncé très proche du FC Barcelone et sa signature semblait imminente. A la surprise générale, il a décidé de prolonger avec l'Athletic Bilbao, son club de toujours, jusqu'en 2035. L'ailier de 22 ans s'est enfin expliqué à ce sujet.

Joueur de l'Athletic Bilbao depuis toujours, Nico Williams éprouve un attachement tout particulier pour le club basque. Mais ces dernières semaines, on sentait pourtant que le vent avait tourné et qu'il allait rejoindre le FC Barcelone. La perspective de jouer avec son ami Lamine Yamal semblait l'animer particulièrement. Mais voilà que sa prolongation a fait beaucoup parler et Williams a tenu à apporter des arguments concernant sa décision.

Nico Williams préfère Bilbao En se distinguant fortement lors de l'Euro 2024 avec l'Espagne, Nico Williams aurait pu faire exploser sa carrière en débarquant au FC Barcelone. Sa prolongation avec l'Athletic Bilbao a surpris beaucoup de monde puisqu'il semblait tout proche de signer avec le club catalan. « Nous avons des titres très ambitieux en jeu, comme la Ligue des champions. Quelle meilleure façon de le faire qu’avec le club de ma vie ? J’aimerais continuer à écrire l’histoire ici à San Mamés, avec les supporters et ma famille » explique-t-il pour les médias du club basque.