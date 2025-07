Lamine Yamal «n'est qu'un enfant», la punchline en Espagne !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Golden Boy 2024 après la victoire de l'Espagne à l'Euro, Lamine Yamal vient de célébrer son 18ème anniversaire en ce mois de juillet 2025. Une fête qui a provoqué un raz-de-marée médiatique au vu de la fréquentation des invités ainsi qu'une polémique. Néanmoins, son coéquipier Robert Lewandowski s'est focalisé sur le terrain en faisant un rappel important aux observateurs.

Le 13 juillet dernier, Lamine Yamal célébrait son 18ème anniversaire un an presque jour pour jour après le sacre de l'Espagne à l'Euro 2024 et quelques semaines après les titres raflés par le FC Barcelone en Liga et en Coupe du roi, sans oublier la Supercoupe d'Espagne cet hiver. Star incontournable du Barça malgré ses 18 ans seulement, le néo-majeur a beaucoup fait parler de lui en mal pour sa soirée d'anniversaire où des personnes de petite taille et des femmes aux mensurations spécifiques ont été spécialement conviées.

«Il n'a que 18 ans» En interview pendant cette période de préparation de la saison du FC Barcelone, Robert Lewandowski a souhaité rappelé à tout le monde que Lamine Yamal ne reste qu'un tout jeune adulte au vu de sa surmédiatisation. « Ce n'est qu'un enfant, il n'a que 18 ans. Ce n'est pas seulement un bon joueur, c'est aussi un bon enfant. Nous avons également des contacts en dehors du terrain ».