PSG : Luis Enrique donne son feu vert, transfert imminent !

Hormis le gardien Renato Marin qui est arrivé libre de la Roma à l’âge de 19 ans, le PSG n’a bouclé aucune recrue depuis le début du mercato estival. Et ce n’est pas faute d’essayer en coulisses avec Bournemouth pour le transfert d’Ilya Zabarnyi. Les Cherries se montrent durs en affaire depuis de longues semaines, mais le Paris Saint-Germain verraient le bout du tunnel pour une potentielle recrue validée par son entraîneur.

L’interminable feuilleton Ilya Zabarnyi touche à sa fin ?

Près de deux mois plus tard, il semblerait que les dirigeants du champion de France et leurs homologues de Premier League se rapprochent enfin d’un accord total pour le transfert du défenseur central ukrainien de 22 ans. La BBC évoquait un terrain d’entente convenu sur le montant fixe du transfert à 60M€, les échanges continuant sur les différents bonus à négocier. Fabrizio Romano a confirmé la tendance jeudi soir en faisant état d’un dénouement imminent du feuilleton Zabarnyi au vu des contacts positifs entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain. Il n’y aurait plus qu’à clarifier des détails apparaissant comme minimes comparés aux avancées déjà effectuées jusqu’ici entre les parties concernées.