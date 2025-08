Transferts : Chassé par le PSG, il ne veut que l’OM !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Renato Marin dans les buts, le PSG est en quête d’un renfort en défense centrale. Ilya Zabarnyi semble être l’heureux élu bien que Joel Ordonez aurait été la cible initiale des dirigeants parisiens. A présent, le compatriote de Willian Pacho n’aurait qu’une seule idée en tête : signer à l’OM.

Le Paris Saint - Germain est relativement discret sur le marché des transferts. A ce stade du mercato l’année dernière, le club n’avait d’ailleurs recruté que Matvey Safonov, un gardien comme Renato Marin . Pour Joao Neves , Willian Pacho et Désiré Doué , il fallait attendre le mois d’août. Il se peut que le feuilleton Ilya Zabarnyi connaisse un dénouement similaire au vu de l’accord trouvé entre le Paris Saint - Germain et Bournemouth pour le montant fixe de l’opération à 60M€ à en croire la BBC.

Ordonez n’aurait d’yeux que pour l’OM

Foot Mercato explique que Joel Ordonez serait prêt à tourner la page et formulerait plus qu’un simple intérêt à l’OM. Le média assure qu’à l’instant T, l’international équatorien figurerait dans les petits papiers de plusieurs écuries étrangères. Et pourtant, son unique volonté serait de s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille et rien d’autre…