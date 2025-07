PSG : Discussions confirmées pour un gros transfert !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat dans un an, Gianluigi Donnarumma semble avoir l'intention de ne pas prolonger son bail avec le PSG. Par conséquent, Lucas Chevalier devrait arriver pour le remplacer dans les prochains jours. De son côté, l'Italien cherche une porte de sortie, et les discussions avec Manchester United sont confirmées.

Le cas Donnarumma va animer les prochains jours du côté du PSG . Et pour cause, le portier italien semble avoir décidé de ne pas prolonger son contrat qui s'achève en juin 2026. Une situation qui pousse le club de la capitale a accélérer pour recruter Lucas Chevalier , mais également à trouver une porte de sortie à l'Italien.

Donnarumma, discussions confirmées avec MU

Et une porte pour s'ouvrir du côté de Manchester United qui cherche à remplacer André Onana. Et le journaliste Jan Aage Fjørtoft confirme d'ailleurs les discussions entre les Red Devils et Gianluigi Donnarumma. « On vient de m'informer que ce processus est en cours », affirme-t-il avant de préciser qu'il est « sûr des discussions » sans toutefois savoir « comment cela finira ».