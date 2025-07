Aubameyang : L'OM a déjà un problème !

Libéré par Al Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de faire son retour à l'OM. Toutefois, Roberto De Zerbi devrait avoir un problème à gérer avec l'international gabonais. Alors qu'il a fêté ses 36 ans le mois dernier, Pierre-Emerick Aubameyang ne pourra pas enchainer des matchs tous les trois jours.

Tout juste un an après son départ de l' OM , Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de faire son retour. En effet, l'international gabonais est arrivé à Marseille ce mercredi, et ce, pour passer sa visite médicale avec le club présidé par Pablo Longoria .

«Jouer tous les trois jours, on ne l'encaisse pas de la même façon à 36 ans»

Dans la foulée, Nicolas Girard a annoncé que Roberto De Zerbi allait avoir un problème avec Pierre-Emerick Aubameyang, et ce, à cause de son âge. « L'incertitude, ce sera l'accumulation des matches qu'il faudra gérer parce que jouer tous les trois jours, on ne l'encaisse pas de la même façon à 20 ans qu'à 36. Je ne sais pas quelle est l'idée du staff avec lui, quelle place il va occuper dans la hiérarchie des attaquants, mais c'est un très grand pro, il a une longue expérience et il met énormément de buts », a précisé l'actuel préparateur physique d'Al Ittihad.