Aubameyang : Son salaire XXL à l’OM révélé ?

C’est ce mercredi que Pierre-Emerick Aubameyang est attendu à l’aéroport de Marignane pour ensuite s’engager officiellement avec l’OM. Un an après son départ pour l’Arabie Saoudite, le Gabonais va faire son grand retour à Marseille. Parmi les interrogations autour de ces retrouvailles, on retrouvait notamment le montant de son salaire. Voilà qu’on en saurait plus sur les émoluments d’Aubameyang.

A la recherche d’un buteur pour épauler Amine Gouiri, l’OM a décidé de faire appel à un visage bien connu. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang est sur le point de boucler son retour à Marseille. Parti il y a un an en Arabie saoudite, le Gabonais a dernièrement été libéré de son contrat avec Al-Qadsiah. Alors que l’OM n’a donc pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert, ce n’est pas pour autant qu’Aubameyang ne va rien coûter.

500 000€ par mois pour Aubameyang ? Joueur le mieux payé de l’OM lors de sa saison avec le club phocéen, Pierre-Emerick Aubameyang devrait visiblement récupérer un salaire conséquent à Marseille. En effet, selon les informations du Parisien, on parlerait d’un montant avoisinant les 500 000€. Cela serait bien moins que ce qu’Aubameyang gagnait en Arabie Saoudite, mais ça se rapprochait de ce qu’il gagnait à l’OM lors de la saison 2023-2024.