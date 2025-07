Transfert au PSG : L'objectif révélé d'un ancien de l'OM !

Revenu au Paris Saint-Germain où Luis Enrique ne compte plus sur lui, Randal Kolo Muani doit trouver une solution pour son avenir. Et la solution principale pourrait venir de la Juventus, où Igor Tudor aimerait beaucoup retrouver l’international français après son prêt de la saison dernière.

La saison de Ligue 1 va débuter dans seulement quelques semaines et on ne sait toujours pas ou jouera Randal Kolo Muani. Ce qui semble certain c’est que ce ne sera pas au PSG, où Luis Enrique lui a clairement la porte de sortie et où l’explosion d’Ousmane Dembélé lui fait de l’ombre. Et s’il semble avoir la cote en Premier League, une piste en particulier fait parler en ce mercato estival.