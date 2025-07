PSG - 50M€ : Transfert validé par Luis Enrique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG touche au but pour le transfert de Lucas Chevalier. Le club de la capitale devrait débourser 50M€ afin de recruter le portier du LOSC. Doté d’un style de jeu différent de celui de Gianluigi Donnarumma, le gardien de 23 ans ferait l’unanimité au sein des observateurs du club de la capitale.

Le PSG s’active sur ce mercato estival, et pourrait boucler un gros transfert dans les prochains jours. En effet, un accord a été trouvé entre Paris et Lille pour le transfert contre 50M€ de Lucas Chevalier . Le gardien de 23 ans devrait ainsi remplacer Gianluigi Donnarumma au sein du club parisien.

Chevalier va remplacer Donnarumma

Doté d’un profil assez différent de celui de l’Italien, Lucas Chevalier correspond davantage aux attentes de Luis Enrique au poste de gardien de but. Plus mobile, plus tonique, le gardien né en 2001 viendrait aussi consolider la présence d’internationaux Français au sein du vestiaire du PSG.