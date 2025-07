Kolo Muani : L’improbable offre refusée par le PSG !

On ne sait toujours pas de quoi sera fait l’avenir de Randal Kolo Muani, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain va jusqu’en juin 2028. Son prêt à la Juventus s’est terminé le 15 juillet dernier et si des négociations sont en cours, les dernières nouvelles qui nous arrivent d’Italie ne poussent pas vraiment à l’optimisme.

La saison de Ligue 1 va débuter dans seulement quelques semaines et on ne sait toujours pas ou jouera Randal Kolo Muani. Ce qui semble être assez clair, c’est que l’international français n’a plus sa place au PSG, où Luis Enrique ne compte clairement plus sur lui.