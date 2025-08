Mbappé entraîneur, l'incroyable aventure

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avant de devenir un latéral droit reconnu passé par le LOSC, Séville ou Nantes, Sébastien Corchia a connu une formation bien plus modeste. À Bondy, en région parisienne, il a évolué une saison sous les ordres d’un entraîneur pas comme les autres : Wilfrid Mbappé, père de Kylian. Une expérience fondatrice, qui a marqué durablement l’ancien international français.

Corchia évoque sa relation avec Wilfried Mbappé

Au cours d’un entretien accordé à So Foot, Corchia est revenu sur ce passage à Bondy. « C’est top qu’un club comme Bondy soit mis en valeur grâce à ça. J’ai passé un an là-bas et j’ai pu avoir Wilfrid Mbappé comme coach. Kylian était souvent là également lors des entraînements ou pour les matchs. Il avait toujours un ballon et une qualité technique que les jeunes de son âge n’avaient pas. On voyait déjà que ça allait être un phénomène. » a-t-il déclaré.