«C'est fait», la fin est annoncée pour Zidane !

Zinedine Zidane bientôt de retour ? Didier Deschamps a lui-même annoncé se retirer au terme de son contrat avec la Fédération française de football prenant fin après la Coupe du monde 2026 en Amérique du nord. L'occasion pour le journaliste Gilbert Brisbois d'évoquer l'arrivée imminente de ZZ chez les Bleus sur les ondes de RMC.

Eloigné des bancs de touche depuis mai 2021 et son deuxième départ du Real Madrid en tant qu'entraîneur, Zinedine Zidane n'a jamais repris du service malgré les diverses possibilités un temps à sa disposition comme Manchester United, la Juventus, Chelsea, le PSG ou encore l'OM.

«Je me sens légitime en équipe de France» La cause ? Son rêve bleu évoqué en juin 2022 à l'occasion d'une interview avec L'Equipe. Didier Deschamps a certes prolongé son contrat envers l'équipe de France jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2026. Mais Zidane est toujours prêt à écrire une nouvelle page de son histoire avec les Bleus. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte ». a confié Zinedine Zidane en mai dernier lors d'un évènement organisé par son équipementier Adidas. Mais pas seulement. La légende de l'équipe de France a également fait passer le message suivant. « Il y a un entraîneur aux commandes, il y a une équipe, et il faut respecter tout ça, et c'est ce qu'on fait. J'ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n'est pas vraiment le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses un moment, mais je me sens pleinement entraîneur ».