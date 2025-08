Improbable retour pour Neymar, la grande annonce !

Alexis Brunet

Depuis son départ du PSG, Neymar a connu plusieurs destinations. Le Brésilien est d’abord passé par lArabie saoudite et Al-Hilal, avant de faire son retour du côté de Santos, son club formateur. Le Brésilien n’évolue donc plus en Europe, mais il pourrait y faire son grand retour et pourquoi pas du côté de la Juventus de Turin. C’est en tout cas le souhait de son compatriote Bremer.

Pendant six longues saisons, Neymar a été un joueur du PSG, pour le meilleur et pour le pire. Si à ses débuts le Brésilien impressionnait tout le monde grâce à ses dribbles fous et ses buts à la pelle, il a par la suite beaucoup agacé les supporters parisiens. Ces derniers lui reprochaient notamment une mauvaise hygiène de vie, des blessures à répétition, mais également d’avoir plusieurs fois tenté de quitter le club de la capitale pour faire son retour au FC Barcelone.

Neymar a quitté le PSG en 2023 Ces critiques des supporters parisiens couplées au souhait de Luis Enrique de ne pas le conserver ont finalement eu raison de Neymar. Le Brésilien a donc quitté le PSG à l’été 2023 avec un goût d’inachevé. L’attaquant avait alors rejoint l’Arabie saoudite et plus précisément Al-Hilal contre un chèque de 90M€. Là encore, l’ancien Barcelonais a souvent été blessé et il n’a donc disputé que sept matches avec l’équipe saoudienne. Il a depuis fait son retour au sein de son club formateur à Santos, mais cela ne se passe pas mieux pour le génie auriverde.