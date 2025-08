Neymar à l’OM : Les raisons d’un transfert impossible !

Alors que la presse argentine avait annoncé une folle rumeur en évoquant un intérêt de l’OM pour Neymar, finalement, ça a vite été démenti. La folie s’est emparée de la Canebière, mais le Brésilien, actuellement à Santos, ne rejoindra pas l’effectif de Roberto De Zerbi. Et pour cause… Différentes raisons rendraient impossible la signature de Neymar à l’OM.

« Ce n’est pas le profil ciblé »

Et en plus de l’aspect financier, il y a aussi le côté sportif. Fabrice Hawkins a alors ajouté à propos de Neymar à l’OM : « Et puis sportivement, dans ce que souhaitent faire De Zerbi et Benatia, ce n’est pas le profil ciblé ».