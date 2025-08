Mercato : Elle balance le bourreau de Neymar au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 6 saisons au PSG, Neymar n’était plus en odeur de sainteté au sein du club de la capitale. En 2023, le Brésilien a ainsi fait ses valises, étant alors vendu en Arabie Saoudite. Un départ qui coïncide avec l’arrivée de Luis Enrique à Paris en tant qu’entraîneur. Et visiblement, ce chassé-croisé entre Neymar et l’Espagnol ne serait pas un hasard selon Marion Bartoli.

En 2017, le PSG avait fait une véritable folie pour recruter Neymar, dépensant alors 222M€ pour arracher le Brésilien au FC Barcelone. Très attendu dans la capitale, la star a finalement déçu, étant notamment minée par de grosses blessures. Et voilà que 6 ans après son arrivée, Neymar a été poussé vers la sortie. C’est en 2023 que l’ailier auriverde a été vendu à Al-Hilal et Luis Enrique ne serait pas étranger à cela…

Neymar victime de Luis Enrique » A l’occasion des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Marion Bartoli a clairement désigné Luis Enrique comme le responsable du départ de Neymar du PSG. L’ancienne joueuse de tennis a expliqué : « Aujourd’hui, le PSG ne jure que par une personne : Luis Enrique. Luis Enrique a eu carte blanche pour monter son équipe, pour faire les transferts qu’il voulait, pour faire partir Neymar ».