Transferts - OM : Le coup de pouce inattendu sur le mercato !

Alexis Brunet

Sauf revirement de situation, Timothy Weah devrait bel et bien devenir un joueur de l’OM. L’Américain va rejoindre le club phocéen sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat et le transfert pourrait atteindre les 18M€ au total. Pablo Longoria peut d’ailleurs remercier l’attaquant et son entourage qui ont œuvré pour rendre l’opération possible.

Comme à son habitude, Pablo Longoria ne fait pas les choses à moitié cet été. Le président marseillais est particulièrement actif en général lors du mercato estival et il le prouve encore une fois. Alors que le PSG prend tout son temps, l’OM a lui déjà enregistré cinq arrivées cet été et une sixième devrait suivre.

Weah est le prochain Après Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao, c’est encore une fois l’attaque de l’OM qui devait être renforcée sous peu. En effet, le club phocéen aurait trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour la venue de Timothy Weah. L’international américain devrait s’engager sous la forme d’un prêt payant d’1M€ avec une option d’achat de 14M€ et potentiellement 3M€ de bonus.