Départ à l’OM : La trahison que personne n’attendait ?

Devenue le capitaine et l’un des leaders de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi a la cote à l’étranger. Depuis le début du mercato, le défenseur central est notamment annoncé en Serie A, avec Igor Tudor qui aimerait le récupérer à la Juventus. Et cette destination n’a pas semblé déplaire au joueur...

Mais l’international argentin a dû résister à la tentation ! Devenu entraineur de la Juventus à la place de Thiago Motta , Igor Tudor pousserait pour retrouver Balerdi , qu’il a eu sous ses ordres à l’ OM . Et l’entraineur croate semble avoir marqué le défenseur central. « La façon dont il parle avant chaque match, pour nous motiver nous mettre bien dans le match. Il connaît les moments par lesquels on va passer, contre quelles équipes on pourrait être tentés de nous relâcher. Il sait comment nous parler » avait déclaré le joueur, en novembre 2022. « Il a une façon de parler qui est très bonne. Autant dans les bons que dans les mauvais moments, je suis ravi de ça ».

Il aurait bien aimé le rejoindre à la Juve...

Sauf gros rebondissements, il devrait rester à Marseille et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Pourtant, un départ semble bel et bien avoir traversé son esprit. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Leonardo Balerdi aurait fait comprendre à la Juventus qu’il était plus qu’ouvert à un transfert. Le problème semble plutôt avoir été l’OM, qui aurait refusé toutes les offres arrivées pour son défenseur, plus que jamais au centre du projet de Roberto De Zerbi.