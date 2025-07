Mercato : L’OM refuse un transfert à 46M€ pour écœurer le PSG !

Alexis Brunet

Leonardo Balerdi ne manque pas de prétendants cet été. Le défenseur central intéresse notamment Newcastle, qui pourrait débourser environ 46M€ pour se l’offrir. Toutefois, l’OM ne devrait pas céder à cette possible proposition alléchante, car le club phocéen est bien déterminé à concurrencer le plus possible le PSG la saison prochaine et sans l’Argentin cela sera beaucoup plus compliqué.

La saison dernière, l’OM a fini deuxième de Ligue 1 pour la première année de Roberto De Zerbi à sa tête. Une bonne entrée en matière donc, mais l’année prochaine le club phocéen sera attendu au tournant. Les Marseillais auront la Ligue des champions à disputer et avec l’effectif qu’est en train de construire Pablo Longoria, les coéquipiers d’Adrien Rabiot devront se montrer à la hauteur.

L’OM ne veut pas se séparer de Balerdi Forcément, pour se montrer compétitif, l’OM devra réussir à garder ses meilleurs éléments. Ils sont nombreux à être dans le viseur de certains grands clubs, comme Leonardo Balerdi par exemple, qui intéresse entre autres la Juventus de Turin et Newcastle. D’après les informations de TBR Football, Pablo Longoria aurait donc décidé de fermer la porte pour son international argentin. Sauf retournement de situation, le capitaine marseillais ne partira pas du sud de la France cet été.