Mercato : Un attaquant recale tout, le PSG va halluciner !

Depuis plusieurs semaines, les négociations sont intenses pour Randal Kolo Muani. Alors que la Juventus peine à convaincre le PSG, le club de la capitale espère recevoir des offres de Premier League où les clubs sont plus susceptibles de répondre aux attentes parisiennes. Mais l'attaquant français a repoussé toutes les approches, attendant un accord entre le PSG et la Juve.

Kolo Muani ne jure que par la Juventus

Il faut dire que selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG attend le réveil de la Premier League, et notamment de Manchester United qui aurait afficher son intérêt pour Randal Kolo Muani. Et pour cause, les clubs anglais ont des moyens financiers largement supérieurs à ceux de la Juventus et n'auront donc aucun problème à répondre aux attentes du PSG. Mais de son côté, l'attaquant français n'a qu'une seule idée en tête : rester à la Juventus.