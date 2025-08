Transfert au PSG : Un problème d'argent qui fait tout rater ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Son départ pour Fenerbahçe avec Milan Skriniar semblait écrit, mais le Slovaque est le seul à s'être rendu au sein du club stambouliote. En raison d'un salaire trop conséquent, Asensio est toujours à Paris, au grand dam de l'institution parisienne qui aimerait alléger sa masse salariale le plus rapidement possible d'après Abdellah Boulma.

Marco Asensio semblait bien parti pour rejoindre José Mourinho au Fenerbahçe aux côtés de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque de 30 ans s'est bien installé de manière définitivement à Istanbul la semaine dernière contre un chèque de 10M€ qui vient renflouer les caisses du PSG, montant communiqué par L'Equipe. Et ce, après avoir passé la seconde partie de saison en prêt dans l'équipe du Special One.

Le feuilleton Asensio au point mort ? Toutefois, il n'en est rien pour Marco Asensio. Bien que les dirigeants du Fener sont bel et bien sur le dossier, il n'y aurait aucun accord à signaler entre le PSG et les dirigeants turcs à l'instant T lorsqu'Aston Villa émettrait le souhait de faire revenir l'international espagnol à Birmingham où il a passé les six derniers mois sous la forme d'un prêt comme affirmé par L'Equipe. Les interrogations planent autour du feuilleton Asensio, la faute à la question économique.