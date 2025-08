Marquinhos : La décision inattendue du PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Hormis la Coupe du monde des clubs perdue en finale contre Chelsea le 13 juillet dernier (3-0), le PSG a tout gagné cette saison avec la première Ligue des champions de son histoire notamment. Son capitaine Marquinhos a décidé de poursuivre sa longue aventure à Paris, où un changement tactique pourrait par moments avoir lieu la saison prochaine.

Capitaine du PSG depuis la saison 2020/2021 et le départ de Thiago Silva pour Chelsea , Marquinhos est le joueur le vétéran du Paris Saint - Germain . Le défenseur de 31 ans, arrivé quelques semaines après avoir soufflé sa 19ème bougie en provenance de la Roma à l'été 2013, a fini en pleurs le 31 mai dernier sur la pelouse de l' Allianz Arena. Au micro de Canal+, le Brésilien avouait avoir tout donné pour ce premier sacre du PSG en Ligue des champions acquis quelques minutes plus tôt contre l 'Inter en finale (5-0).

Zabarnyi arrive, concurrence pour Marquinhos

Rapidement, la question de son avenir a été mise sur le tapis, mais le10sport.com vous dévoilait le 3 juin dernier que malgré les sirènes de Premier League et d'Arabie saoudite, Marquinhos prévoyait de poursuivre au Paris Saint-Germain où il est contractuellement lié jusqu'en juin 2028. Le comité directeur parisien a l'intention de préparer l'avenir en lui imposant la concurrence d'Ilya Zabarnyi entre autres. Un choix que Marquinhos accueillerait volontiers d'après les informations de L'Equipe. Et pour cause, son rêve après la C1 avec le PSG et de remporter la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.