Mercato - PSG : Le transfert parfait est annoncé ?

Le PSG va peut-être perdre l’un de ses principaux artisans de son sacre en Ligue des champions. Les négociations pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma sont au point mort, les deux parties n’arrivant pas à s’entendre sur la question du salaire. Dans le même temps, un cador européen resterait à l’affût pour le portier italien, qu’il estime avoir le profil parfait.

Manchester United reste à l'affût

D’après les informations de TeamTALK, Manchester United resterait informé de la situation de Gianluigi Donnarumma, que le transfert soit possible cet été ou plus tard. Les dirigeants mancuniens considéreraient son âge comme idéal, et son profil comme parfait étant donné que le portier du PSG est habitué à évoluer sous la pression. Les Red Devils souhaiteraient donc le signer pour remplacer Andre Onana, qui a souvent déçu en Angleterre. Affaire à suivre...