Donnarumma - Chevalier : Catastrophe confirmée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Gianluigi Donnarumma refuse de prolonger, le PSG a déjà anticipé sa succession et s'apprête à recruter Lucas Chevalier. Cependant, alors que l'Italien n'a pas encore trouvé de point de chute, les deux gardiens pourraient être contraints de cohabiter pendant une saison. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour les deux.

Cela désormais quelques jours que l'avenir de Gianluigi Donnaruma semble s'écrire loin du PSG puisqu'il refuse de prolonger son contrat qui s'achève en 2026 et dans le même temps, le club de la capitale se prépare à accueillir Lucas Chevalier. Mais, comme révélé par le10sport.com, alors que l'Italien peine à trouver une porte de sortie, l'idée d'une cohabitation d'une saison fait son chemin. Mais pour Grégory Paisley, cela serait une très mauvaise idée.

Chevalier-Donnarumma, la cohabitation qui fait peur « Cela ressemble à un copier-coller de Donnarumma/Navas. C’est une histoire de timing. C’est l’opportunité du club de faire Chevalier, c’est la volonté du club, tu aurais très bien pu le faire l’année prochaine. À l'époque, ils avaient pris Donnarumma en fin de contrat avec Milan alors que Navas avait été exceptionnel. La cohabitation c’est problématique. On est hypocrites car on juge Donnarumma sur ces six derniers mois, mais en plusieurs années, il a fait flipper tout le monde ! », rappelle l'ancien joueur du PSG au micro de l'After Foot sur RMC.