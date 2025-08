Mercato - PSG : L'offre inattendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain fait table rase du passé au poste de gardien de but ? De par l'absence d'un accord contractuel avec Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens ont sélectionné Lucas Chevalier pour le remplacer. Et alors que Renato Marin est aussi venu renforcer les rangs rouge et bleu à cette position, Matvey Safonov aurait été offert à Galatasaray !

Après Gianluigi Donnarumma, Galatasaray se lance sur les traces de son numéro deux au PSG ? Ces dernières semaines, le club turc semble surveiller avec attention la situation du gardien italien qui ne s'est toujours pas mis d'accord avec les dirigeants parisiens afin de rallonger son contrat expirant le 30 juin prochain. Galatasaray se serait empressé de lui faire une offre, sans que cela n'aboutisse pour le moment à un transfert.

Après Donnarumma, Galatasaray en pince pour Safonov ? Après une première approche formelle auprès de Gianluigi Donnarumma, Galatasaray en ferait de même avec sa doublure Matvey Safonov. Le portier russe de 26 ans arrivé de Krasnodar en juin 2024 compte 19 apparitions avec le PSG, sans avoir réussi à concurrencer Donnarumma sur la durée. Pour autant, il révélait au mois de juin vouloir se battre pour inverser la tendance au Paris Saint-Germain la saison prochaine.