Accusation de viol - Hakimi : Le vestiaire du PSG se prononce !

Alexis Brunet

Ce mercredi 6 août, le PSG retrouvait le chemin de l’entraînement en vue de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août. Une reprise un peu spéciale pour Achraf Hakimi, qui fait dernièrement l’objet d’une accusation pour viol. Toutefois, le Marocain semblait plutôt serein selon ses coéquipiers, qui n’ont pas remarqué spécialement de changement d’attitude chez le latéral droit parisien.

Après des vacances bien méritées, le PSG a enfin retrouvé le chemin de l’entraînement. Une reprise qui tombe relativement tard par rapport aux autres clubs de Ligue 1, car l’équipe de Luis Enrique a étiré sa saison jusqu’au 13 juillet, date de la finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (défaite 3-0 des Parisiens).

Hakimi était serein Forcément, ce mercredi 6 août, un visage était plus scruté que les autres au Campus PSG. L’attitude d’Achraf Hakimi allait être scrutée, lui qui fait dernièrement l’objet d’une accusation pour viol et qui risque jusqu’à 15 ans de prison. Selon les informations du Parisien, le latéral droit du PSG est apparu serein lors de la reprise de l’entraînement. Ses partenaires n’auraient pas spécialement remarqué de changement d’attitude de la part du défenseur qui ne semble pas tracassé.