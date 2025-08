«On est dans la merde», la rencontre fatale avec Pierre Ménès !

En 2012, une polémique avait secoué le football français. En effet, plusieurs joueurs des Espoirs, dont Antoine Griezmann, avaient été sanctionnés à la suite d'une virée en boite de nuit en plein rassemblement. Une sortie nocturne qui n'était pas restée secrète. La faute à Pierre Ménès ?

« Comment on a cette idée ? On est dans la chambre, on vient de gagner 1-0 et c’est parti tout seul. Les gars, il y a une soirée de fou là. Allez. Tu es chaud ? Oui. J’avais déjà mon jean, j’étais chaud. Ben Yedder n’avait pas de jean, il a cherché un jean dans tout l’hôtel, il était vraiment chaud. Et après on est parti », a d'abord confié M'Baye Niang pour Carré.