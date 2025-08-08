Donnarumma - Départ du PSG : Le gros coup de gueule !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parfois pointé du doigt, Gianluigi Donnarumma s'apprête à être remplacé au poste de gardien numéro un au PSG. Le club est catégorique : ce sera Lucas Chevalier qui est en train d'arriver. Mais il semblerait que l'Italien reste tout de même à Paris pour la saison à venir, dans l'ombre du Français. Un traitement que Walid Acherchour a du mal à comprendre.

Malgré ses erreurs techniques, Gianluigi Donnarumma a réussi à hausser son niveau et a participé activement au premier sacre de l'histoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière. L'Italien s'apprête à devenir numéro 2 à un an de la Coupe du monde 2026 pour laisser la place à Lucas Chevalier. Un choix qui interroge beaucoup.

« Vous manquez de respect à Donnarumma » Sous contrat jusqu'en 2026 au PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas prolongé son contrat malgré les discussions. Le portier italien ne prend pas non plus le chemin d'un départ pour le moment et il pourrait bien évoluer en tant que gardien numéro 2 derrière Lucas Chevalier. Une situation particulière qu'il faudra bien gérer. « Est-ce que c’est la meilleure idée, même pour Chevalier, pour son ascension ? Je ne suis pas sûr. Si Donnarumma a envie d’attendre un an au PSG, ce sera son droit. Vous manquez de respect à Donnarumma ! » affirme Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.