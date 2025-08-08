Donnarumma - Départ du PSG : Le gros coup de gueule !

Parfois pointé du doigt, Gianluigi Donnarumma s'apprête à être remplacé au poste de gardien numéro un au PSG. Le club est catégorique : ce sera Lucas Chevalier qui est en train d'arriver. Mais il semblerait que l'Italien reste tout de même à Paris pour la saison à venir, dans l'ombre du Français. Un traitement que Walid Acherchour a du mal à comprendre.
Malgré ses erreurs techniques, Gianluigi Donnarumma a réussi à hausser son niveau et a participé activement au premier sacre de l'histoire du PSG en Ligue des champions la saison dernière. L'Italien s'apprête à devenir numéro 2 à un an de la Coupe du monde 2026 pour laisser la place à Lucas Chevalier. Un choix qui interroge beaucoup.
« Vous manquez de respect à Donnarumma »
Sous contrat jusqu'en 2026 au PSG, Gianluigi Donnarumma n'a pas prolongé son contrat malgré les discussions. Le portier italien ne prend pas non plus le chemin d'un départ pour le moment et il pourrait bien évoluer en tant que gardien numéro 2 derrière Lucas Chevalier. Une situation particulière qu'il faudra bien gérer. « Est-ce que c’est la meilleure idée, même pour Chevalier, pour son ascension ? Je ne suis pas sûr. Si Donnarumma a envie d’attendre un an au PSG, ce sera son droit. Vous manquez de respect à Donnarumma ! » affirme Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.
Un traitement difficile rendu à Donnarumma ?
Gardien du PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma a souvent été épinglé pour ses erreurs ballon au pied. Il reste tout de même un élément de confiance qui a su répondre présent à plusieurs reprises dans les grands matches ces derniers temps. « L'Italie a gagné un Euro avec lui, le PSG une Ligue des champions. Il n'a pas été bon qu'en finale. À Arsenal il est monstrueux, contre Liverpool aussi, à Aston Villa il a été grandiose Et qu’est-ce que l’on dira sur Chevalier s'il fait six premiers mois moyens ? » ajoute Walid Acherchour.