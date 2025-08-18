Guerre Russie-Ukraine : Soulagement au PSG, l’annonce rassurante après l’inquiétude !

Désormais au PSG, Illia Zabarnyi va donc cohabiter avec Matvey Safonov dans le vestiaire. Une relation surveillée de très près étant donné le contexte entre leurs pays, l’Ukraine et la Russie. Vont-ils réussir à s’entendre ? Cela sera-t-il la guerre entre les deux coéquipiers du PSG ? Sur le papier, ça devrait bien se passer…
Pour recruter Illia Zabarnyi, le PSG a donc déboursé 66M€ cet été. Un futur transfert problématique pour le club de la capitale ? Alors que la cohabitation entre l’Ukrainien et le Russe, Matvey Safonov, interroge, il y aurait de quoi être rassuré à propos de potentielles tensions.
« Je ne pense pas que Zabarnyi va faire des problèmes »
Interrogé sur la relation entre Matvey Safonov et Illia Zabarnyi au PSG, Fabrice Hawkins. En effet, pour l’After Mercato, le journaliste RMC a confié sur ce sujet : « Déjà il faut savoir les conditions dans lesquelles Zabarnyi est arrivé. Il veut absolument signer au PSG. On nous a répété que ça pouvait être un problème et je ne dis pas que tout sera fluide et qu’il n’y aura aucune étincelles, je dis simplement qu’à partir du moment où lui voulait absolument venir et qu’il savait que Safonov était là et qu’il n’allait probablement pas partir, je ne pense pas qu’il va faire des problèmes ».
Aucune véhémence de Safonov
« Et on sait déjà que Safonov, ce n’est pas qu’il est ravi que Zabarnyi arrive, mais dans les échanges qu’il a pu avoir avec les salariés du club, il n’a jamais fait part d’une véhémence à l’égard de Zabarnyi. Moi j’imagine que ça va bien se passer », a également poursuivi Fabrice Hawkins.