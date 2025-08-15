Racisme : Le violent coup de gueule après le PSG !

Mercredi soir, le PSG a donc remporté la Supercoupe d’Europe, l’emportant face à Tottenaham aux tirs au but. Pour cela, le club de la capitale a notamment profité d'un échec de Mathys Tel, qui a manqué sa tentative. Alors que l’attaquant des Spurs a par la suite été victime d’insultes racistes, Richarlison a poussé un coup de gueule pour prendre la défense de son coéquipier.
Entre le PSG et Tottenham, la Supercoupe d’Europe s’est jouée aux tirs au but. Et à cet exercice, ce sont les joueurs de Luis Enrique qui ont été les meilleurs. Si Vitinha avait raté sa tentative, Lucas Chevalier s’est distingué pour sa première à Paris, arrêtant le tir de Micky van de Ven, avant de voir Mathys Tel rater et tirer à côté. Un échec qui a précipité la défaite des Spurs et pour l’attaquant français, ça a eu pour conséquence de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.
« J'espère que ces gens (si je peux les appeler ainsi) seront sévèrement punis ! »
Coéquipier de Mathys Tel à Tottenham, Richarlison a dénoncé ces insultes racistes. Sur X, le Brésilien a ainsi posté : « Gagner ou perdre, avoir raison ou tort, tout cela fait partie du jeu. Le racisme, non ! Tel est encore un jeune joueur, un excellent joueur au début de son parcours… et il ne mérite pas ça, comme tout le monde. Ce genre de comportement n'a plus sa place. J'espère que ces gens (si je peux les appeler ainsi) seront sévèrement punis ! C'est tellement facile de se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux pour propager la haine et ce genre de discours. Il faut que ça change ! On est avec toi, Tel ! ».
Tottenham condamne les insultes racistes !
Ce jeudi, au lendemain de la Supercoupe d’Europe, Tottenham s’était déjà indigné des insultes racistes proférées à l’encontre de Mathys Tel. Défendant leur attaquant, les Spurs avaient annoncé : « Nous sommes dégoûtés par les insultes raciales dont Mathys Tel a été victime sur les réseaux sociaux après la défaite de la Supercoupe de l'UEFA hier soir. Mathys a fait preuve de courage et de bravoure en s'avançant et en tirant un penalty, mais ceux qui l'insultent ne sont que des lâches - se cachant derrière des noms d'utilisateur et des profils anonymes pour exprimer leurs opinions odieuses. Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes de médias sociaux pour prendre les mesures les plus fortes possibles contre toute personne que nous sommes en mesure d’identifier. Nous sommes à tes côtés, Mathys ».