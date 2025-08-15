Racisme : Le violent coup de gueule après le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi soir, le PSG a donc remporté la Supercoupe d’Europe, l’emportant face à Tottenaham aux tirs au but. Pour cela, le club de la capitale a notamment profité d'un échec de Mathys Tel, qui a manqué sa tentative. Alors que l’attaquant des Spurs a par la suite été victime d’insultes racistes, Richarlison a poussé un coup de gueule pour prendre la défense de son coéquipier.

Entre le PSG et Tottenham, la Supercoupe d’Europe s’est jouée aux tirs au but. Et à cet exercice, ce sont les joueurs de Luis Enrique qui ont été les meilleurs. Si Vitinha avait raté sa tentative, Lucas Chevalier s’est distingué pour sa première à Paris, arrêtant le tir de Micky van de Ven, avant de voir Mathys Tel rater et tirer à côté. Un échec qui a précipité la défaite des Spurs et pour l’attaquant français, ça a eu pour conséquence de nombreuses insultes racistes sur les réseaux sociaux.

« J'espère que ces gens (si je peux les appeler ainsi) seront sévèrement punis ! » Coéquipier de Mathys Tel à Tottenham, Richarlison a dénoncé ces insultes racistes. Sur X, le Brésilien a ainsi posté : « Gagner ou perdre, avoir raison ou tort, tout cela fait partie du jeu. Le racisme, non ! Tel est encore un jeune joueur, un excellent joueur au début de son parcours… et il ne mérite pas ça, comme tout le monde. Ce genre de comportement n'a plus sa place. J'espère que ces gens (si je peux les appeler ainsi) seront sévèrement punis ! C'est tellement facile de se cacher derrière un profil sur les réseaux sociaux pour propager la haine et ce genre de discours. Il faut que ça change ! On est avec toi, Tel ! ».