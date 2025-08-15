PSG : La révélation surprise dans la presse, un attaquant veut poser des problèmes à Luis Enrique !

Buteur héroïque face à Tottenham mercredi soir en Supercoupe d’Europe, Gonçalo Ramos espère enfin saisir sa chance au PSG. Ayant connu deux premières saisons contrastées à Paris, l’avant-centre portugais entend bien se battre pour plus de temps de jeu en 2025-2026, quitte à donner des maux de tête à Luis Enrique.
Le PSG a remporté son premier match de la saison. S’ils ont souffert pendant la rencontre, les Parisiens ont réussi à l’emporter face à Tottenham en Supercoupe d’Europe ce mercredi soir. Après une première réalisation signée Kang-In Lee qui a permis à Paris de réduire l’écart, Gonçalo Ramos est venu délivrer les hommes de Luis Enrique en égalisant dans les derniers instants du match.
Ramos, un atout de qualité au PSG
Parfaitement servi par un centre d’Ousmane Dembélé, le numéro 9 du PSG a une fois de plus confirmé son statut de joker de luxe. Extrêmement décisif par rapport à son temps de jeu pas si important, Gonçalo Ramos est un atout exceptionnel pour Luis Enrique qui l’apprécie beaucoup. A l’issue de la rencontre, le Portugais s’est d’ailleurs annoncé au PSG malgré plusieurs rumeurs de départs cet été : « Oui, je reste au PSG, c’est sûr », a-t-il déclaré.
Le Portugais veut s’affirmer aux yeux de son entraîneur
Quoi qu’il en soit, Gonçalo Ramos attend plus qu’un rôle de remplaçant sur le long terme. Le Parisien indique en effet que le joueur de 24 ans veut se battre afin de glaner plus de temps de jeu, et entend bien semer le doute dans l’esprit de Luis Enrique lorsque ce dernier devra composer son onze de départ.