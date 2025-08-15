PSG : La révélation surprise dans la presse, un attaquant veut poser des problèmes à Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur héroïque face à Tottenham mercredi soir en Supercoupe d’Europe, Gonçalo Ramos espère enfin saisir sa chance au PSG. Ayant connu deux premières saisons contrastées à Paris, l’avant-centre portugais entend bien se battre pour plus de temps de jeu en 2025-2026, quitte à donner des maux de tête à Luis Enrique.

Le PSG a remporté son premier match de la saison. S’ils ont souffert pendant la rencontre, les Parisiens ont réussi à l’emporter face à Tottenham en Supercoupe d’Europe ce mercredi soir. Après une première réalisation signée Kang-In Lee qui a permis à Paris de réduire l’écart, Gonçalo Ramos est venu délivrer les hommes de Luis Enrique en égalisant dans les derniers instants du match.

Ramos, un atout de qualité au PSG Parfaitement servi par un centre d’Ousmane Dembélé, le numéro 9 du PSG a une fois de plus confirmé son statut de joker de luxe. Extrêmement décisif par rapport à son temps de jeu pas si important, Gonçalo Ramos est un atout exceptionnel pour Luis Enrique qui l’apprécie beaucoup. A l’issue de la rencontre, le Portugais s’est d’ailleurs annoncé au PSG malgré plusieurs rumeurs de départs cet été : « Oui, je reste au PSG, c’est sûr », a-t-il déclaré.