30M€ - PSG : Le verdict tombe pour Donnarumma !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant fait des adieux émouvants au Parc des Princes vendredi dernier, Gianluigi Donnarumma se rapproche d’un départ vers Manchester City. Le PSG, qui initialement attendait 50M€ pour le portier italien, pourrait finalement revoir ses exigences à la baisse dans ce dossier compliqué, qui commence à traîner dans la longueur. Explications.

Le mercato du PSG n’est clairement pas terminé. Si dans le sens des arrivées, les dirigeants parisiens sont convaincus avec Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, en revanche, dans le sens des départs, Paris devrait s’animer dans les prochains jours. Ayant dit adieu aux supporters du PSG vendredi à l’issue du match face à Angers, Gianluigi Donnarumma devrait quant à lui vivre des prochains jours mouvementés.

Accord Manchester City - Donnarumma Comme le rappelle RMC ce lundi soir, un accord de principe existe bel et bien entre le gardien italien et Manchester City. Cependant, le problème est toujours le même, à savoir que les Citizens doivent d’abord se séparer d’Ederson avant de pouvoir recruter Donnarumma.