PSG : Un coup «sensationnel» est annoncé, il n’en revient pas

Ousmane Dembélé vit une renaissance au Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée, avec 21 réalisations, l’ailier tricolore a été l’un des grands artisans de la saison historique du club. Son explosivité et son efficacité lui valent désormais des louanges inattendues, aussi bien en Italie qu’au sein de son propre vestiaire.
Longtemps considéré comme un talent aussi brillant qu’inconstant, Ousmane Dembélé a totalement changé la donne au PSG. La saison dernière, il a non seulement retrouvé une régularité qui lui faisait défaut, mais il a surtout porté le club dans une campagne historique. Avec 21 buts inscrits, Dembélé a terminé meilleur buteur du championnat de France, un exploit rare pour un ailier. Plus que ses statistiques, c’est son influence sur le jeu qui a impressionné. Ancien international italien, Antonio Cassano ne peut que constater son erreur.
Le mea-culpa de Cassano
« Mon coup de chapeau de la semaine va à Dembelè . Je ne m'en cache pas, je l'ai toujours critiqué. J'ai souvent dit que Leao était comme Dembelè ou Martial. Ce ne sont que des paroles en l'air, mais je dois changer d'avis et baisser les bras. Cette année, il réalise une saison sensationnelle, il a déjà marqué 19 buts comme ailier, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Contre Manchester City, il a été décisif, il a changé le cours du match. Et lors du dernier match, il a inscrit un triplé. Il ne sera jamais mon type de joueur préféré, mais cette année, je ne peux rien dire de lui : il m'épate, et je dois admettre que cette saison, il a été tout simplement dévastateur » a déclaré Cassano lors du podcast Viva El Futbol.
Donnarumma rend hommage à Dembélé
Dans le vestiaire du PSG aussi, Dembélé suscite admiration et respect. Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, s’est montré dithyrambique à son sujet. « Il est vraiment dévastateur. C'est un de ces joueurs qui peuvent faire basculer un match à tout moment. Même derrière, on voit que lorsqu'il reçoit le ballon, il peut toujours inventer quelque chose. Il a tellement d'options, il peut battre son adversaire à droite comme à gauche. Un talent exceptionnel » a déclaré celui qui s'apprête à quitter la capitale, dans des propos rapportés par Area Napoli.