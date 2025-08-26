PSG : Un coup «sensationnel» est annoncé, il n’en revient pas

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé vit une renaissance au Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée, avec 21 réalisations, l’ailier tricolore a été l’un des grands artisans de la saison historique du club. Son explosivité et son efficacité lui valent désormais des louanges inattendues, aussi bien en Italie qu’au sein de son propre vestiaire.

Longtemps considéré comme un talent aussi brillant qu’inconstant, Ousmane Dembélé a totalement changé la donne au PSG. La saison dernière, il a non seulement retrouvé une régularité qui lui faisait défaut, mais il a surtout porté le club dans une campagne historique. Avec 21 buts inscrits, Dembélé a terminé meilleur buteur du championnat de France, un exploit rare pour un ailier. Plus que ses statistiques, c’est son influence sur le jeu qui a impressionné. Ancien international italien, Antonio Cassano ne peut que constater son erreur.

Le mea-culpa de Cassano « Mon coup de chapeau de la semaine va à Dembelè . Je ne m'en cache pas, je l'ai toujours critiqué. J'ai souvent dit que Leao était comme Dembelè ou Martial. Ce ne sont que des paroles en l'air, mais je dois changer d'avis et baisser les bras. Cette année, il réalise une saison sensationnelle, il a déjà marqué 19 buts comme ailier, c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Contre Manchester City, il a été décisif, il a changé le cours du match. Et lors du dernier match, il a inscrit un triplé. Il ne sera jamais mon type de joueur préféré, mais cette année, je ne peux rien dire de lui : il m'épate, et je dois admettre que cette saison, il a été tout simplement dévastateur » a déclaré Cassano lors du podcast Viva El Futbol.