Il lâche Benzema ? Deschamps peut se frotter les mains

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec Al Ittihad, N'Golo Kanté pourrait changer d'air dès cet été. Alors que le club saoudien aurait ouvert la porte à un départ de l'international français, son agent l'aurait proposé à plusieurs clubs français, notamment à l'AS Monaco et au Paris FC. De bon augure pour Didier Deschamps, à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde.

Après sept saisons de bons et loyaux services à Chelsea, N'Golo Kanté s'est exilé en Arabie Saoudite. En effet, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur d'Al Ittihad, et ce, lors de l'été 2023.

Al Ittihad est prêt à vendre N'Golo Kanté Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, N'Golo Kanté pourrait déjà quitter son coéquipier Karim Benzema. Comme révélé par Foot Mercato, la direction d'Al Ittihad aurait ouvert la porte au départ du milieu de terrain de 34 ans. Ainsi, pour que N'Golo Kanté puisse donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, son agent l'aurait proposé à plusieurs clubs de Ligue 1, dont l'AS Monaco et le Paris FC. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.