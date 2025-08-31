Mercato : La mère de Mbappé négocie avec le PSG, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé n’a jamais avancé seul. Sa mère, Fayza Lamari, joue un rôle central dans sa carrière, souvent pointée du doigt pour son influence. Mais pour Karim Bennani, cette présence familiale a surtout permis au champion du monde 2018 d’éviter les écueils et de réussir des choix décisifs.

Kylian Mbappé a grandi sous les projecteurs très tôt. Repéré dès son adolescence à Clairefontaine puis lancé à Monaco et au PSG, l’actuel joueur du Real Madrid est rapidement devenu l’un des plus grands espoirs du football mondial. Dans ce parcours accéléré, un élément constant a marqué son ascension : la présence de sa mère, Fayza Lamari.

Une mère omniprésente Ancienne handballeuse de haut niveau, Fayza Lamari connaît parfaitement le milieu sportif et ses exigences. Depuis plusieurs années, elle est omniprésente dans les discussions contractuelles et stratégiques concernant la carrière de son fils. Aujourd’hui, elle garde un œil sur les affaires de son fils, notamment au Stade Malherbe de Caen.