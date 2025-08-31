Mercato : La mère de Mbappé négocie avec le PSG, c’est validé !

Depuis ses débuts à l'AS Monaco, Kylian Mbappé n’a jamais avancé seul. Sa mère, Fayza Lamari, joue un rôle central dans sa carrière, souvent pointée du doigt pour son influence. Mais pour Karim Bennani, cette présence familiale a surtout permis au champion du monde 2018 d’éviter les écueils et de réussir des choix décisifs.
Kylian Mbappé a grandi sous les projecteurs très tôt. Repéré dès son adolescence à Clairefontaine puis lancé à Monaco et au PSG, l’actuel joueur du Real Madrid est rapidement devenu l’un des plus grands espoirs du football mondial. Dans ce parcours accéléré, un élément constant a marqué son ascension : la présence de sa mère, Fayza Lamari.
Une mère omniprésente
Ancienne handballeuse de haut niveau, Fayza Lamari connaît parfaitement le milieu sportif et ses exigences. Depuis plusieurs années, elle est omniprésente dans les discussions contractuelles et stratégiques concernant la carrière de son fils. Aujourd’hui, elle garde un œil sur les affaires de son fils, notamment au Stade Malherbe de Caen.
Son travail a été mis en lumière
Pour Karim Bennani, la réussite de Kylian Mbappé est indissociable du rôle structurant de sa famille. « Ils ont réussi à créer une véritable structure. Les parents sont présents. Alors oui il y a eu des problèmes au PSG, mais il a bien négocié son départ de Monaco au PSG, de Paris à Madrid. Sur ce plan là, on ne peut rien reprocher aux parents de Mbappé. Ils ont été formés, ils ont vite compris que le joueur allait devenir une star. Un peu comme Véronique Rabiot » a confié le journaliste sur le plateau de L’Equipe de Greg.