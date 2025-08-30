PSG - Luis Enrique : La presse espagnole annonce le divorce !

Pierrick Levallet

Pour Marco Asensio, l’aventure au PSG semble toucher à sa fin. Prêté à Aston Villa l’hiver dernier, l’international espagnol ne devrait pas être conservé cet été. Luis Enrique ne compterait plus sur lui. Le divorce entre les deux hommes semblerait acté, d’où le fait que les Rouge-et-Bleu chercheraient à le vendre avant la fermeture du mercato.

Le marché des transferts va fermer très prochainement ses portes. Le PSG ne dispose donc de plus beaucoup de temps pour boucler ses derniers dossiers. Le club de la capitale voudrait profiter de la dernière ligne droite de ce mercato pour se séparer de quelques joueurs, dont Marco Asensio. Revenu de son prêt à Aston Villa, l’international espagnol ne serait plus désiré chez les Rouge-et-Bleu.

Divorce acté entre Luis Enrique et Marco Asensio Comme le rapporte AS, Luis Enrique ne compterait plus sur l’ancien du Real Madrid. Pourtant, l’entraîneur du PSG tenait encore Marco Asensio en haute estime au début de la saison dernière. Le divorce serait acté entre les deux hommes, d’où le fait que les dirigeants parisiens poussent pour trouver un nouveau club à l’attaquant de 29 ans.