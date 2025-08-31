PSG : Coup dur avec Dembélé, le verdict va tomber !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG s’est largement imposé sur la pelouse de Toulouse (3-6), avec notamment à la clé, un doublé d’Ousmane Dembélé. Néanmoins, la star de 28 ans a quitté la pelouse en seconde période après une petite douleur à l’ischio-jambier. En attendant de passer une IRM, sa présence lors du prochain rassemblement de l’équipe de France est en sursis.

Le PSG a retrouvé son héros. Si ce samedi soir à Toulouse, l’attraction du soir s’est portée sur le magnifique triplé inscrit par João Neves sur la pelouse du TFC, le club parisien a retrouvé un Ousmane Dembélé efficace. Une semaine après son penalty raté face à Angers, le probable futur Ballon d’Or en a inscrit deux.

« Ça va, j’ai ressenti une petite gêne » Néanmoins, la soirée ne s’est pas forcément bien terminée pour Ousmane Dembélé. En seconde période, le numéro 10 du PSG s’est arrêté en plein match afin de s’asseoir par terre. Se tenant l’ischio-jambier, l’attaquant a été remplacé par Gonçalo Ramos. A l’issue de cette nouvelle victoire parisienne, Ousmane Dembélé a tenu à se montrer rassurant sur son état physique. « Ça va, j’ai ressenti une petite gêne juste avant de sortir. Je vais faire l’IRM mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça », a ainsi confié le Français au micro de Ligue 1 +.