Donnarumma - PSG : Incroyable, Mourinho peut plomber son transfert !

Axel Cornic

Poussé vers la sortie, Gianluigi Donnarumma doit se trouver un nouveau club avant la fin du mercato estival, fixée pour ce lundi 1er septembre. Le gardien du Paris Saint-Germain intéresserait notamment Manchester City en Premier League, mais avant de pouvoir l’accueillir, Pep Guardiola devra d’abord vendre Ederson.

C’est une situation assez délicate. Héros de la victoire en Ligue des Champions avec des arrêts décisifs, Gianluigi Donnarumma n’est plus le bienvenu à Paris. Le PSG a décidé de miser sur Lucas Chevalier et l’Italien, a tout intérêt à se trouver un nouveau club avant la fin du mercato estival.

Que va faire Ederson ? Ces dernières heures la piste menant à Manchester City a pris de l’ampleur, avec Donnarumma qui aurait vraisemblablement déjà trouvé un accord contractuel. Le PSG demanderait près de 50M€ pour le laisser filer, mais le véritable obstacle est la présence d’Ederson, que les Citizens aimeraient vendre.