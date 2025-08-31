Transfert de Rabiot - OM : L’offre de la dernière chance ?

Axel Cornic

A moins d’un an de la fin de son contrat et à quelques jours de la deadline du mercato, Adrien Rabiot doit trouver une solution. L’Olympique de Marseille a décidé de le placer sur la liste des transferts et si les médias italiens annoncent des négociations avec l’AC Milan, le temps presse.

Comme avec le PSG, Adrien Rabiot pourrait quitter l’OM après un clash. L’international français est poussé vers la sortie et si une réconciliation a semblé possible à un moment, les dernières indiscrétions vont plutôt vers une séparation. Et son avenir pourrait notamment s’écrire en Serie A, un championnat qu’il connait bien.

Rabiot à Milan Ancien de la Juventus, le milieu de terrain pourrait en effet retrouver Massimiliano Allegri du côté de l’AC Milan. Une relation très forte unit les deux hommes et le technicien italien semble avoir tout particulièrement insisté pour le convaincre de le rejoindre en Lombardie. Mais d’abord, il faudra trouver un accord avec l’OM !