PSG : Le transfert de l’été est imminent, l’annonce de la presse italienne !

Avec le recrutement de Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC, ‘avenir de Gianluigi Donnarumma a semblé scellé. Le gardien de but italien doit quitter le Paris Saint-Germain et une solution pourrait bien être trouvée en cette fin de mercato, dont la deadline a été fixé à ce lundi 1er septembre.
Comme souvent, les derniers jours du mercato s’annoncent bouillants. C’est notamment le cas à Paris, où on aimerait bien voir Gianluigi Donnarumma faire ses valises. A moins d’un an de la fin de son contrat, le gardien a été placé sur le marché par le PSG, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer.
La fin du suspense pour le PSG ?
Plusieurs pistes ont été évoquées depuis l’annonce de la séparation entre Donnarumma et le PSG, mais aucune ne s’est réellement concrétisée. Celle qui mène à Manchester City semble tout de même la plus sérieuse, puisque l’international italien aurait déjà trouvé un accord autour d’un contrat de 5 ans et un salaire autour des 10M€.
Le clan Donnarumma est à Manchester
Les choses pourraient s’accélérer dans les prochaines heures. D’après les informations de TMW, l’entourage de Gianluigi Donnarumma serait actuellement à Manchester pour essayer de boucler les négociations avec City. Parallèlement, des émissaires de Galatasaray seraient également présents, pour boucler le départ d’un Ederson qui devrait laisser sa place au gardien du PSG.