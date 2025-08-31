PSG : Le transfert de l’été est imminent, l’annonce de la presse italienne !

Axel Cornic

Avec le recrutement de Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC, ‘avenir de Gianluigi Donnarumma a semblé scellé. Le gardien de but italien doit quitter le Paris Saint-Germain et une solution pourrait bien être trouvée en cette fin de mercato, dont la deadline a été fixé à ce lundi 1er septembre.

Comme souvent, les derniers jours du mercato s’annoncent bouillants. C’est notamment le cas à Paris, où on aimerait bien voir Gianluigi Donnarumma faire ses valises. A moins d’un an de la fin de son contrat, le gardien a été placé sur le marché par le PSG, qui a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer.

La fin du suspense pour le PSG ? Plusieurs pistes ont été évoquées depuis l’annonce de la séparation entre Donnarumma et le PSG, mais aucune ne s’est réellement concrétisée. Celle qui mène à Manchester City semble tout de même la plus sérieuse, puisque l’international italien aurait déjà trouvé un accord autour d’un contrat de 5 ans et un salaire autour des 10M€.