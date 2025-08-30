PSG - Donnarumma : Le coup de théâtre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma ne cesse d’enflammer le mercato. Poussé vers la sortie par le PSG, le portier italien se serait considérablement rapproché de Manchester City. Mais alors que le dossier peine à être finalisé, le gardien de but de 26 ans pourrait se rabattre sur un autre club pour quitter la capitale cet été.

Où évoluera Gianluigi Donnarumma ? Cette question ne cesse d’affoler le mercato, qui ferme ses portes très prochainement. En fin de contrat en juin 2026 avec le PSG, le portier italien a été remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient donc se séparer du gardien de but de 26 ans dès cet été, pour éviter un départ libre dans un an.

Direction Manchester City pour Donnarumma ? Après des semaines de rumeurs, Gianluigi Donnarumma a fini par officialiser son départ à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le champion d’Europe a ensuite fait ses adieux au Parc des Princes après la victoire du PSG contre Angers le 22 août dernier (1-0). Tout porte à croire que l’Italien va rebondir du côté de Manchester City, avec qui il tiendrait un accord.