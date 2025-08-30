PSG - Donnarumma : Le coup de théâtre que personne n’a vu venir !

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma ne cesse d’enflammer le mercato. Poussé vers la sortie par le PSG, le portier italien se serait considérablement rapproché de Manchester City. Mais alors que le dossier peine à être finalisé, le gardien de but de 26 ans pourrait se rabattre sur un autre club pour quitter la capitale cet été.
Où évoluera Gianluigi Donnarumma ? Cette question ne cesse d’affoler le mercato, qui ferme ses portes très prochainement. En fin de contrat en juin 2026 avec le PSG, le portier italien a été remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient donc se séparer du gardien de but de 26 ans dès cet été, pour éviter un départ libre dans un an.
Direction Manchester City pour Donnarumma ?
Après des semaines de rumeurs, Gianluigi Donnarumma a fini par officialiser son départ à travers un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le champion d’Europe a ensuite fait ses adieux au Parc des Princes après la victoire du PSG contre Angers le 22 août dernier (1-0). Tout porte à croire que l’Italien va rebondir du côté de Manchester City, avec qui il tiendrait un accord.
Chelsea se tient toujours à l'affût !
Cependant, les Sky Blues souhaiteraient d’abord se séparer d’Ederson avant d’enrôler Gianluigi Donnarumma. Et alors que le dossier du Brésilien coince, celui de l’Italien pourrait connaître un revirement de situation inattendu. Comme le rapporte Caught Offside, la star du PSG serait également dans le viseur de Chelsea. Les Blues ne seraient pas contre accueillir un nouveau gardien pour remplacer Robert Sanchez, et tiendraient ainsi Gianluigi Donnarumma en haute estime. La formation londonienne pourrait donc être amené à tenter sa chance, surtout si Manchester City ne parvient pas à débloquer la situation. Le PSG, de son côté, entendrait boucler le départ de l'Italien avant la fermeture du mercato, et ne tiendrait pas vraiment compte du club qui voudra le recruter. Affaire à suivre...