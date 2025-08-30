Le PSG en Ligue 2, l’annonce surprise !

Axel Cornic

Après avoir souvent été décrié, le Paris Saint-Germain a mis tout le monde d’accord avec une saison fantastique, couronnée par la victoire en Ligue des Champions. Luis Enrique et ses hommes semblent bien avoir marqué les esprits, puisqu’on parle d’eux même en Ligue 2.

La saison de Ligue 1 a débuté, avec le PSG qui est pour le moment assez discrets. Les Champions d’Europe en titre ont en effet démarré par deux petites victoires contre le FC Nantes (0-1) et SCO Angers (1-0), avant d’affronter Toulouse ce samedi pour le compte de la troisième journée de championnat. Pas vraiment de quoi inquiéter, avec les Parisiens qui ont le temps pour remettre la machine en marche.

« C’est le PSG de la Ligue 2 » Un peu à l’image de l’ASSE, qui en Ligue 2 tente de revenir dans l’élite. Mais les Verts se sont déjà pris les pieds dans le tapis avec un nul lors de la première journée et doivent absolument se reprendre ce samedi, face à Grenoble. « C’est le PSG de la Ligue 2, à travers leur effectif, leur stade, tout ce qu’ils représentent. C’est un match où on a tout à gagner, tout simplement » a expliqué le coach du GF38, Franck Rizzetto. « La pression est sur eux, ils se disent qu’ils vont rencontrer une équipe en difficulté, ce qui est le cas, donc ils devront absolument gagner. Beaucoup vont nous voir perdants, mais on a beaucoup de détermination et d’envie de montrer nos vraies valeurs ».