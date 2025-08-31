De Zerbi trahit son «fils», panique à l’OM ?

Dernièrement, Geronimo Rulli a pensé à quitter l’OM l’espace d’un moment. Le gardien de but s’en voulait d’avoir causé le possible départ d’Adrien Rabiot et il était donc prêt à faire de même. Son entourage l’a convaincu que c’était une mauvaise idée et que Roberto De Zerbi le considérait comme son "fils". L’entraîneur italien compte sur l’Argentin, même si ce n’est pas forcément le cas pour tous ses rejetons.
Cet été, l’OM s’est montré très actif afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Des recrues sont arrivées à tous les postes ou presque et ce n’est pas encore fini. Il n’y a que dans le secteur des gardiens de but que le club phocéen n’a rien retouché, continuant de faire confiance à Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange.
Rulli a pensé à quitter l’OM
L’OM souhaite donc continuer avec Geronimo Rulli comme titulaire, mais Pablo Longoria est passé tout proche de devoir trouver un successeur à l’Argentin. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’international argentin a pensé à un départ dernièrement, attristé d’avoir causé le possible départ d’Adrien Rabiot, en étant l’élément déclencheur de la bagarre entre le milieu de terrain et Jonathan Rowe. Le portier en avait même parlé avec ses représentants, mais ils l’ont dissuadé, lui rappelant notamment que Roberto De Zerbi comptait sur lui.
Quid de Maupay ?
Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi et Geronimo Rulli sont unis par un lien fort et le technicien italien a souvent protégé son joueur, notamment après une seconde partie de saison dernière moins flamboyante. Le coach marseillais compte donc sur son international argentin, mais moins sur Neal Maupay, qui est pourtant considéré comme l’un de ses « fils », selon le quotidien sportif. L’attaquant est d’ailleurs poussé vers la sortie par l’OM, même si d’après nos informations exclusives, il est plus parti pour rester à Marseille, sauf retournement de situation de dernière minute.