De Zerbi trahit son «fils», panique à l’OM ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Geronimo Rulli a pensé à quitter l’OM l’espace d’un moment. Le gardien de but s’en voulait d’avoir causé le possible départ d’Adrien Rabiot et il était donc prêt à faire de même. Son entourage l’a convaincu que c’était une mauvaise idée et que Roberto De Zerbi le considérait comme son "fils". L’entraîneur italien compte sur l’Argentin, même si ce n’est pas forcément le cas pour tous ses rejetons.

Cet été, l’OM s’est montré très actif afin de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Des recrues sont arrivées à tous les postes ou presque et ce n’est pas encore fini. Il n’y a que dans le secteur des gardiens de but que le club phocéen n’a rien retouché, continuant de faire confiance à Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange.

Rulli a pensé à quitter l’OM L’OM souhaite donc continuer avec Geronimo Rulli comme titulaire, mais Pablo Longoria est passé tout proche de devoir trouver un successeur à l’Argentin. En effet, selon les informations de L’Équipe, l’international argentin a pensé à un départ dernièrement, attristé d’avoir causé le possible départ d’Adrien Rabiot, en étant l’élément déclencheur de la bagarre entre le milieu de terrain et Jonathan Rowe. Le portier en avait même parlé avec ses représentants, mais ils l’ont dissuadé, lui rappelant notamment que Roberto De Zerbi comptait sur lui.