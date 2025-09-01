Dembélé - Hakimi : Le PSG répond cash à la polémique !

Pierrick Levallet

Avec la cérémonie du Ballon d’Or qui approche, une polémique a éclaté au PSG. Alors que tout le monde s’accorde à dire qu’Ousmane Dembélé est le grand favori pour remporter le graal, Achraf Hakimi a fait savoir qu’il méritait aussi de le glaner. Le club de la capitale a donc répondu très clairement face à la situation.

Le 22 septembre prochain, on connaîtra l’identité du Ballon d’Or 2025. Pour le moment, le grand favori se nomme Ousmane Dembélé. Auteur d’une saison fabuleuse avec le PSG (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs), l’attaquant de 28 ans a notamment été l’un des grands artisans dans le premier sacre des Rouge-et-Bleu en Ligue des champions. La candidature de l’international français s’annonce donc solide. Mais d’autres joueurs parisiens pourraient prétendre à remporter le graal.

Le PSG à fond derrière ses joueurs pour le Ballon d'Or C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi. Il y a quelques semaines, le latéral droit marocain a fait savoir qu’il méritait lui aussi de remporter le Ballon d’Or. Une polémique a alors éclaté au PSG, les deux joueurs se faisant concurrence pour la prestigieuse distinction personnelle. Comme le rapporte SPORT, le club de la capitale a répondu très clairement, indiquant que les Rouge-et-Bleu étaient derrière leurs joueurs et qu’ils étaient fiers d’être massivement représentés pendant la cérémonie.